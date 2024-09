Fonseca racconta un retroscena da Milanello: "Un'ora e mezza a parlare con la squadra"

L'allenatore del Milan, Paulo Fonseca, commenta in conferenza stampa la gara vinta nel derby contro l'Inter

Ha avuto ragione lei..

"Siamo partiti dal primo giorno. Ci sono solo cinque partite in Serie A. Io so che i risultati non erano quelli che volevamo. Abbiamo continuato a credere nelle nostre idee. Oggi la partita era emozionale. Il Milan non aveva vinto gli ultimi sei derby, era veramente importante vincere oggi".

Oggi è la scintilla?

"Aspettiamo. È stata una vittoria importante. Ma deve essere la normalità, dobbiamo continuare a lavorare per avere sempre questa fiducia, perché i giocatori hanno lavorato sempre bene, facendo quello che noi pensiamo. Primo dobbiamo giocare da squadra in tutti i momenti, secondo dobbiamo continuare a migliorare. Non è perché abbiamo vinto oggi che siamo la miglior squadra e non eravamo la peggiore neanche prima di oggi. Dobbiamo essere equilibrati. Poi oggi si festeggia, ma da domani si continua con questo equilibrio".

Cosa è cambiato?

"Mercoledì abbiamo parlato molto, quasi un'ora e mezza. Poi siamo usciti per l'allenamento. La forma mi ha portato tanta fiducia. In un momento difficile si sente che i giocatori non ci credono, ma io mai l'ho sentito, soprattutto in questa settimana".