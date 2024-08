Fonseca: "Ringrazio San Siro per il calore e l’affetto ricevuto, mi sono sentito subito a casa. Ora siamo pronti per iniziare la stagione"

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, si è così espresso su X all'indomani della vittoria nel Trofeo Berlusconi contro il Monza a San Siro: "È stato bello giocare per la prima volta a San Siro davanti ai nostri tifosi. Ringrazio per il calore e l’affetto ricevuto, mi sono sentito subito a casa. Ora siamo pronti per iniziare la stagione, forza Milan!".