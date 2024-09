Fonseca scelta collegiale: c'è il supporto di Cardinale. Ma ora serve il cambio di rotta

Bruttissimo avvio per Paulo Fonseca che, dopo un bel precampionato in cui al di là delle vittorie erano arrivate prestazioni convincenti, è ancora alla ricerca della prima vittoria ufficiale sulla panchina del Milan. Per ora solo due pareggi e una sconfitta, oltre che sei gol subiti tutti più o meno seguendo lo stesso spartito. Dopo un avvio del genere e come conseguenza di un ingaggio molto discusso, è inevitabile che già dopo tre giornate il futuro di Fonseca al Milan inizia quantomeno a oscurarsi.

Sarà fondamentale per il tencico sfruttare questa pausa per riordinare le idee e ripartire con rinnovata fiducia dopo la sosta: non sarà facile, visto il calendario. In tutto questo la fiducia c'è davvero e arriva dalla società. Non dimentichiamo che la volontà di portare il portoghese a Milano, come ricorda oggi il Corriere dello Sport, è da attribuire a tutta l'area dirigenziale: da Ibra che ha l'ultima parola a Moncada e Furlani, fino all'ultimo benestare di Gerry Cardinale. Proprio il proprietario americano, presente sabato all'Olimpico, ha ribadito la sua fiducia nel progetto Fonseca, anhce se adesso servirà un'inversione di rotta netta.