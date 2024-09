Fonseca: "Siamo in crescita, ma abbiamo la qualità per migliorare ancora tanto"

Ai microfoni di Milan TV, Paulo Fonseca ha parlato così del momento della sua squadra:

Sui tanti gol segnati: "Siamo in crescita. I risultati portano fiducia, il derby ha portato tanta fiducia, ma dobbiamo continuare a lavorare perchè possiamo migliorare tante cose".

Sul primo posto in classifica: "E' importante, magari tre partite fa nessuno pensava a questa posizione. La squadra è in crescita".

Sulla crescita: "Il derby è stato importantissimo per portare grande fiducia a tutti. Anche i tifosi ora credono di più nella squadra, anche stasera sono stati fantastici. Io come allenatore devo essere equilibrato e quindi devo vedere cosa possiamo migliorare. Abbiamo la qualità per migliorare ancora tanto".