Fonseca: "Sono più preoccupato per il Cagliari che prima della partita col Real. Vi spiego il perchè"

In merito al momento del suo Milan dopo la vittoria di Madrid, Paulo Fonseca ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Due volte da sfavoriti, contro Inter e Real, avete mostrato la miglior prestazione. Come mai?

"Magari possiamo avere diverse spiegazioni. In primis devo dire che questo tipo di partite sono una grande motivazione per i giocatori. Se possiamo dire la verità i giocatori affrontano queste partite più motivati che le altre partite. E per questo sono più preoccupato oggi per il Cagliari che prima della partita col Real. Poi, sono partite totalmente diverse. Quando si gioca contro questo tipo di squadre come il Real il peggio che può succedere è non avere coraggio perché c'è tanto spazio. Le squadre quando giocano queste tipo di partite vanno con un po' di paura e pensano a difendersi. Ma ai giocatori dico che c'è spazio, che possiamo fare le nostre cose e quindi durante la partita prendi fiducia. In questo tipo di partita abbiamo spazio per giocare. Domani sono sicuro che non avremo lo stesso spazio per giocare. La squadra quando sta in questo contesto è una squadra che ha coraggio, che controlla la partita, che gioca insieme. È per questo che abbiamo fatto bene".

Ha la percezione che dopo Madrid i tifosi le vogliono più bene?

"È normale (ride, ndr). Per me non è cambiato niente. Io devo seguire la strada in cui credo. Se non vinco domani allora... Io sono sempre lo stesso, non guardo niente e continuo sulla strada in cui credo".

Ancora sulle differenza tra Europa e Italia:

"Quando abbiamo una partita come quella contro il Real Madrid abbiamo l'intenzione di cercare determinati spazi perché abbiamo gli spazi. Per giocare contro il Real abbiamo un gioco posizionale buono. Per giocare contro il Cagliari abbiamo bisogno di altre cose. Quando c'è una marcatura individuale non c'è spazio per il gioco posizionale, ci sono altre cose importanti, che però non voglio dire (sorride, ndr). È chiaro che il modo della squadra di affrontare la partita deve essere diverso. Contro il Monza, contro il Napoli in qualche momento, abbiamo fatto tante cose buone. Dobbiamo continuare a fare queste cose importanti per affrontare questo tipo di squadre".