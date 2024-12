Fonseca sorprende! Terracciano a centrocampo. Chi resta fuori é Liberali: Reijnders trequartista

Questa sera a Verona il Milan giocherà l'ennesima partita decisiva della sua stagione. No, non è decisiva come quella di due anni fa e mezzo fa, quando i rossoneri, a tre gare dal termine del campionato, andarono a giocarsi al "Bentegodi" una fetta importante di Scudetto. Stavolta, Leao e compagni ballano tra il settimo e l'ottavo posto in classifica e devono assolutamente inziare la risalita.

Le parole di Fonseca

Sull'importanza di questa gara Fonseca si è espresso in maniera chiara: "Penso che tutti i giorni che sono qui ho detto le stesse cose: tutte le partite sono importanti. Fino a fine stagione saranno tutte partite importanti". Lo sarà anche per il suo futuro? Difficile che, a prescindere dal risultato di oggi, la dirigenza decida di cambiare allenatore: Ibrahimovic e Moncada lo supportano sia nel progetto che nelle strategie che sta applicando coi calciatori.

La probabile formazione del Milan

Il Milan si presenterà a Verona senza otto giocatori: Florenzi, Bennacer, Jovic, Musah, Loftus-Cheek, Okafor Pulisic e Morata, alle prese con una fastidiosa tonsillite. Le scelte di formazioni sono quindi quasi obbligate. In porta Maignan. Davanti giocherà Abraham, con Camarda pronto a subentrare. Alle spalle dell'inglese non ci sarà lo stesso tridente sceso in campo contro il Genoa, perché Reijnders avanzerà la sua posizione assieme a Leao e Chukwueze. Con l'olandese al posto di Liberali, al fianco di Fofana in mediana ci sarà Terracciano. Theo ancora in panchina: da terzino sinistro confermato Jimenez.