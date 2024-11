Fonseca spiega: "In Europa possiamo fare queste partite ma spesso in Italia non c'è possibilità"

Paulo Fonseca, allenatore del Milan, è presente in conferenza stampa dalla pancia del "Santiago Bernabeu" di Madrid al termine di Real Madrid-Milan, sfida vinta per 1-3 dai rossoneri.

È questo il suo Milan?

"Devo essere onesto: queste partite sono totalmente diverse da quelle che abbiamo in Serie A. È il Milan che io voglio, ma non possiamo essere sempre la stessa squadra in Serie A. Solo chi è in Italia lo capisce: qui non c'è squadra uomo a uomo a tutto campo e per questo io devo avere attenzione quando si fanno questi paragoni. In Europa possiamo essere questo tipo di squadra, ma spesso in Italia non c'è possibilità di fare questo tipo di partite".