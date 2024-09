Fonseca spiega. "Per me difendere bene vuol dire non perdere palla"

vedi letture

Paulo Fonseca, da Milanello, ha parlato in conferenza stampa per presentare la sfida di domani sera in Champions League contro il Liverpool. Qui le sue dichiarazioni sul suo modo di intendere la fase difensiva.

Sta cambiando qualcosa, dal dominio si passa all'equilibrio?

"Loro sanno che la prima cosa di cui parlo è che la miglior difesa è non perdere palla. Credo molto che in futuro questa squadra può essere molto dominante. Stiamo già facendo qualcosa, ma voglio esserlo ancora di più. Per me difendere bene vuol dire non perdere palla, poi quando non abbiamo palla è importante avere una squadra che difende bene insieme, soprattutto in queste partite".