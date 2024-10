Fonseca su Fofana: "In questa struttura è il giocatore più importante. Come migliora lui, migliora tutta la squadra"

Queste le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa su Fofana e Musah:

Fofana sta crescendo. È già insostituibile?

"È molto importante per noi, migliora ogni giorno. Penso che ci sia stato un periodo di adattamento, la Ligue 1 è diversa dalla Serie A e qua ha un ruolo diverso. Questo adattamento ha richiesto tempo. Per me questo giocatore in questa struttura è il giocatore più importante. Come Fofana migliora allora migliora anche la squadra. Questi giocatori che giocano in queste posizioni sono il motore della squadra, se loro lavorano bene allora la squadra ha più probabilità di giocare bene".

È possibile fare "l'operazione Fofana" con Musah?

"Stiamo lavorando con lui per fargli fare questo ruolo. Si sta allenando in questa posizione. Con l'infortunio di Bennacer non abbiamo altri giocatori per fare questa posizione, Musah è l'unico oltre a Fofana. Fofana è un mediano di passaggio, Musah è un mediano di conduzione palla. Stiamo lavorando per potergli far fare questa posizione".