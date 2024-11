Fonseca su Leao: "Se pensiamo che quando c'è una scelta c'è un conflitto... Non ci sono conflitti"

Paulo Fonseca ha parlato a Sky Sport nel pre partita di Monza-Milan. Queste le sue dichiarazioni:

Come si sta allenando Leao?

“Io non voglio entrare nei dettagli. Come ho detto sempre è solo una scelta. Se pensiamo che quando c’è una scelta c’è un conflitto… Non ci sono conflitti. Poi per quanto riguarda le questioni interne io parlo con i giocatori in privato, non entro nei dettagli. Quello che è importante per me è avere una squadra pronta per vincere contro il Monza”.

DOVE VEDERE MONZA-MILAN

Data: sabato 2 novembre 2024

Ore: 20.45

Stadio: U-Power Stadium, Monza

TV: DAZN, Sky

Web: MilanNews.it