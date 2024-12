Fonseca su Theo: "Si sta allenando bene. Fare come con Leao? Sono situazioni diverse"

vedi letture

Paulo Fonseca, intervenuto oggi in conferenza stampa a Milanello, ha commentato così il momento di Theo Hernandez:

Come si aiuta Theo a tornare a livelli alti?

"Lo sto vedendo bene, si allena bene. Gli stiamo facendo vedere le azioni in campo che deve migliorare. Penso che sia migliorato in quello di cui gli ho parlato, deve migliorare poi su altre cose ma sta lavorando bene".

Per Theo non è ipotizzabile una gestione alla Leao? È da un paio di mesi che non è più decisivo...

"Sono situazioni diverse".