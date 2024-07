Fonseca sui giovani: "I giocatori per me non hanno età: se hanno qualità e coraggio, giocano"

vedi letture

L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta una frase molto interessante sui giovani pronunciata da Paulo Fonseca a margine della conferenza stampa che si è tenuta a New York alla vigilia della prima amichevole in terra americana del Milan contro il Manchester City (stasera alle 24 italiane): "I giocatori per me non hanno età: se hanno qualità e coraggio, giocano".

Queste le parole in conferenza stampa di Fonseca sul suo nuovo Milan: "Vi posso garantire al 100% che vedrete un Milan offensivo, che domina le partite, recupera in fretta la palla e rende orgogliosi i tifosi. Difenderemo in modo diverso dalla scorsa stagione, non voglio fare confronti ma sarà diverso, dobbiamo migliorare se vogliamo vincere".