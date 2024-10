Fonseca sul rinvio di Bologna: "Volevamo giocare, siamo stati penalizzati"

Giorno di conferenza per Paulo Fonseca, che a Milanello presenta la sfida contro il Napoli di Antonio Conte. Il tecnico portoghese torna anche sul rinvio della partita contro il Bologna di sabato. Le sue dichiarazioni:

Che giorni sono stati per l’incertezza di Bologna?

“È stato difficile gestire questo momento, anche il giorno prima della partita. Dovevamo allenarci e non sapevamo se avremmo giocato o no. Noi volevamo giocare. Ovviamente se non giochi puoi allenarti in modo diverso... Siamo stati molto penalizzati. Volevamo giocare col Bologna anche perché ora col Napoli saremo senza due giocatori importanti squalificati. Poi, la squadra si è allenata bene e io ho fiducia in tutti i giocatori, compresi quelli che giocheranno nella posizione di Theo e Reijnders".