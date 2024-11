Fonseca sulle sue scelte: "Ho la fortuna di poter scegliere in base alle partite e agli avversari. I giocatori capiscono le mie decisioni"

In merito alla sue scelte, Paulo Fonseca ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello: "In questo momento è difficile scegliere i giocatori. Ad esempio Chukwu, che sta in un buon momento. Io posso spiegare ai giocatori che è una scelta tattica, non in funzione delle performance. Ora abbiamo più possibilità di cambiare in funzione delle partite. Per esempio abbiamo giocato con Pavlovic e Thiaw perché era una partita fisica. A Madrid, una partita più veloce, ha giocato Tomori.

Ho la fortuna di poter scegliere in base alle partite e agli avversari. Penso che i giocatori lo capiscano, sono diretto e spiego quando devo spiegare. È positivo avere questa possibilità e credo che i giocatori capiscano bene le scelte".