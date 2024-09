Fonseca sulle voci di questi giorni: "Se vado dietro a tutte queste cose come faccio a lavorare tranquillo? Per me non sono importanti"

In merito alle tanti voci che sono circolate in questi giorni, Paulo Fonseca ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Si dice che Fonseca e Ibra non vanno d'accordo e che a prescindere da domani Fonseca non sarà più l'allenatore del Milan. Mi sembra impossibile che queste voci non siano arrivate anche qua dentro...

"A me no. È la verità. Ho 51 anni, se sento quello di cui parlate voi non posso lavorare. Quindi, a me non importa. Non è importante per me quello di cui si parla. Non è che è vero tutto quello di cui si parla. E per me non è importante, altrimenti come potrei avere tranquillità per lavorare. Se lei posta qualcosa su Instagram e io vado a criticarti sono sicuro che non ti può far piacere.

Ecco, se vado dietro a tutte queste cose come faccio a lavorare tranquillo? Per me non è importante. Quello che è importante è quello che sento qui, quello che mi fanno sentire le persone che lavorano con me".