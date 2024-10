Fonseca: "Theo e Leao? Da loro mi aspetto quello che mi aspetto da tutti: che diano il massimo per far vincere il Milan"

vedi letture

Paulo Fonseca ha rilasciato oggi in conferenza stampa queste dichiarazioni su Theo Hernandez e Rafael Leao:

Quanto è importante recuperare due giocatori come Leao e Theo? Domani ci saranno? Hanno capito il momento?

"Giocheranno domani dal primo minuto. Da loro mi aspetto quello che mi aspetto da tutti: che diano il massimo per far vincere il Milan. È una situazione normale, anche per loro. E domani giocano".

Domani sarà Theo il capitano?

"Non ho deciso, ci devo pensare oggi. Theo è una possibilità. Lui sta bene, si è allenato bene in questi giorni, anche oggi. Sta bene, Theo è un calciatore con grande esperienza e sta bene".