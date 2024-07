Fonseca torna in Italia dopo l’esperienza alla Roma: i suoi numeri in giallorosso

Quella al Milan sarà la seconsa esperienza italiana di Paulo Fonseca, visto che prima del Diavolo l'allenatore lusitano ha guidato per due stagioni la Roma.

All'ombra del Colosseo c'erano tantissime aspettative attorno al lusitano, che nonostante dei campionati non eccellenti (un quinto ed un settimo posto), è riuscito a ridare credibilità al progetto giallorosso in Europa riportando la formazione capitolina ad una semifinale europea, questa volta però in Europa League, dopo quella della stagione 2017/18 in Champions League.

Nonostante questo, comunque, la separazione con l'ambiente e la Roma stessa non è delle migliori, considerato che il suo ultimo anno in giallorosso è stato macchiato non solo da errori ma anche da diverbi con alcuni giocatori e leader dello spogliatoio, Dzeko su tutti.

FONSECA A ROMA: I NUMERI TOTALI

Sono state 101 le panchine di Paulo Fonseca a Roma in tutte le competizione. L'allenatore portoghese, nonostante tutte le difficoltà del caso, è riuscito comunque ad ottenere numeri piuttosto importanti, visto che in totale ha collezionato 53 vittorie, 19 pareggi e 28 sconfitte con una media di 1,78 punti a partita. Tanti i gol seganti, 188 per una media di 1,88 a partita, così come quelli subiti, ovvero 133 per una media di 1,33 ogni 90 minuti.