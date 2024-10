Fonseca: "Turnover? Ho fiducia in tutti i giocatori, ma in questo momento penso sia importante per la squadra giocare con gli stessi calciatori"

vedi letture

In merito al turnover, Paulo Fonseca ha spiegato oggi in conferenza stampa a Milanello:

Dal derby in poi, al di là dell'avvicendamento Loftus-Morata a Leverkusen, ha sempre proposto la stessa formazione...

"La continuità è importante in questo momento, quando abbiamo più giorni per recuperare i giocatori. Se la squadra sta bene è importante mantenere il massimo dei giocatori che possiamo, ma non è che non ho fiducia negli altri: Loftus e Chukwueze ad esempio sono entrati bene e lavorano bene. Per me è importante in questo momento avere questa base che supporta la crescita della squadra".

Sta giocando sempre con gli stessi 11-12, non è il caso di cominciare a scaldare anche gli altri tipo Chukwueze e Okafor?

"Vediamo il momento della squadra e dei giocatori. In questo momento ho pensato che sia importante avere questa continuità. Vediamo, ho fiducia in tutti i giocatori. Avremo tante partite, avremo bisogno di tutti. In questo momento penso sia importante per la squadra giocare con gli stessi calciatori".