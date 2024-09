Fonseca: "Vediamo un Leao che lavora di più perché segue l'esempio di Morata e Abraham"

Paulo Fonseca ai microfoni di Sky commenta il successo del Milan contro il Lecce per 3-0. Ecco le sue parole:



Morata e Abraham insieme è per motivi tattici o per la loro generosità in campo?

"Le due cose, primo perché le caratteristiche di Morata mi permettono di impiegarlo in quel ruolo, tra le linee. Se non avessimo un attaccante con le caratteristiche di Abraham questo non sarebbe possibile. E poi questa energia è quella che mi piace di più, quella che Alvaro e Abraham portano, che è contagiosa. Oggi vediamo un Rafa che lavora di più perché segue questi esempi".

Venerdì 27 settembre

Milan - Lecce 3-0

Sabato 28 settembre

Udinese - Inter (ore 15)

Genoa - Juventus (18)

Bologna - Atalanta (20.45)

Domenica 29 settembre

Torino - Lazio (12.30)

Como - Verona (15)

Roma - Venezia (15)

Empoli - Fiorentina (18)

Napoli - Monza (20.45)

Lunedì 30 settembre

Parma - Cagliari (20.45)

Classifica

Milan 11

Torino 11

Napoli 10

Udinese 10

Juventus 9

Empoli 9

Inter 8

Lazio 7

Atalanta 6

Roma 6

Hellas Verona 6

Fiorentina 6

Bologna 6

Parma 5

Como 5

Lecce 5*

Genoa 5

Venezia 4

Monza 3

Cagliari 2