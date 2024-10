Fonseca verso la Fiorentina: "Per domani convocati Zeroli, Camarda e Jimenez. Adli? Per lui era difficile giocare qui"

Intervenuto in conferenza stampa in vista del match di domani contro la Fiorentina, Paulo Fonseca ha dichiarato sulla squadra viola e su Yacine Adli:

Cosa teme della Fiorentina?

"Penso che sarà una partita difficile. Hanno qualità e buoni giocatori, marcano uomo a uomo. Questo cambiamento nell'affrontare squadre diverse non è facile. Arriviamo da una partita in cui era importante il gioco posizionale, ora c'è una partita in cui sono importanti altre cose. Se non facciamo le cose bene abbiamo più difficoltà col loro modo di difendere a uomo. Sarà una partita difficile".

Domani ritroverete Adli. Che tipo di giocatore è?

"Non devo parlare dei giocatori delle altre squadre. Che posso dire? Quando è stato qui è stato un giocatore che mi piaceva con determinate caratteristiche, ma capisco che per lui era difficile giocare qui. L'ha capito e ora è in un'altra squadra. Mi fa piacere che stia facendo bene, domani speriamo non faccia bene (ride, ndr)".

Domani ci saranno giocatori del Milan Futuro in squadra?

"Sì, Zeroli, Camarda e Jimenez sono convocati con noi. È tempo di portare i ragazzi che hanno lavorato con noi e hanno lavorato bene".