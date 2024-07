Fonseca vuole abituare la difesa all'aggressività: dall'1vs1 all'importanza di usare le braccia

vedi letture

L'anno scorso il Milan ha subito troppi gol per essere arrivato secondo in Serie A, ed è proprio sulla fase difensiva Paulo Fonseca si starebbe totalmente dedicando in questa prima settimana di ritiro, complice anche la presenza di molti titolari del reparto, manca solo Theo. Il portoghese sta iniziando a preparare ed abituare la sua squadra all'intensità, aspetto fondamentale del suo gioco se si vuole puntare a dominare l'avversario, come dichiarato apertamente nel corso della sua conferenza stampa di presentazione.

In merito a questo argomento, come riportato anche da Il Corriere dello Sport, ha suscitato tantissimi apprezzamenti sui social il video pubblicato sul canale Youtube del Milan riguardante un esercizio su campo ridotto svolto mercoledì a Milanello. Scrive il quotidiano che "Approfittando del duello tra Gabbia e Chukwueze, Fonseca ha stoppato la seduta per soffermarsi su un aspetto da lui definito «molto importante», riguardante il modo di difendere nell'uno contro uno: «Bisogna aspettare - spiega Fonseca - il momento giusto. Quando arriva, si deve fare una cosa troppo troppo importante: usare le braccia». E ripete: «Usare le braccia». Il mister portoghese, impiegando Chukwueze da sparring partner, mostra ai suoi calciatori come fare, come muoversi, come servirsi del corpo per fermare l'avversario: «Devo usare le braccia, devo essere vicino, vicino». Le telecamere inquadrano buona parte dell'esercizio. Fonseca urla continuamente: «Più vicino, più vicino, devi avere il contatto». Il destinatario principale è Tomori, reo di aver temporeggiato troppo nell'uno contro uno con Loftus-Cheek. Non viene risparmiato neanche Bennacer, al quale, però, Fonseca concede una giustificazione".

Entrate in meccanismi del genere non è semplice, assolutamente, ed è per questo che a Milanello si sta lavorando sin da subito con altissima intensità, quasi come se si fosse già in clima campionato, con l'obiettivo di correggere sin da subito gli errori delle ultime stagioni.