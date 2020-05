Fontana: "Domani provvedimenti per la riapertura di bar, parrucchieri e ristoranti

Al termine del confronto fra Governo e Regioni Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, si è detto contento che “il premier Conte abbia recepito le nostre linee guida. Un passo avanti decisivo e importante per arrivare finalmente lunedì alla riapertura di una serie di attività produttive". Per quanto riguarda la sua regione Fontana ha poi spiegato (fonte SkyTg24): "Domani adotteremo provvedimenti che garantiranno la 'ripartenza' in sicurezza di ristoranti, bar, parrucchieri e altre attività in Lombardia e nel resto d'Italia. Tutti lo dovranno fare utilizzando il buon senso e rispettando le regole per garantire la salute pubblica"