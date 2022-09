Fontana (gov. Lombardia): "Nel Milan la somma dei giocatori vale meno della squadra"

MilanNews.it

© foto di Christian Pravatà

Attilio Fontana, presidente della regione Lombardia e noto tifoso rossonero, si è così espresso a Sportitalia in vista del derby: "Il Milan, secondo me, è una squadra che si è rinforzata rispetto all'anno scorso; certo, in questo momento non è brillante: deve essere una macchina perfetta; è una di quelle squadre in cui la somma dei giocatori vale meno della squadra. Poi il campionato di quest'anno è particolare... Penso che il Milan, nell'arco di qualche settimana, tornerà il grande Milan della passata stagione".