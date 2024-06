Fontana: "Il Milan ora dovrà valutare anche la proposta arrivata di WeBuild sulla ristrutturazione di San Siro"

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è intervenuto a margine dell'evento di Salute Direzione Nord, parlando del tema stadio del Milan, come si legge su SportFace.it: "La determinazione di portare avanti l’accordo di programma c’è. Credo però che il Milan ora dovrà valutare anche la proposta arrivata di WeBuild sulla ristrutturazione di San Siro, ma sono scelte che non riguardano la Regione, che deve attenersi a quelli che sono i suoi obblighi di carattere amministrativo".

Sull'eventualità di uno stadio a San Donato, che ne pensa?

"La Regione ha il ruolo di essere promotore dell’accordo di programma che va portato avanti nel rispetto di quelle che sono le regole ordinarie. Questo non incide sulle scelte che il Milan dovrà fare. Penso che ci sia concretezza da parte loro per andare avanti. La determinazione di portare avanti l’accordo di programma c’è".

Il sindaco di Milano Beppe Sala ha fatto il punto sul futuro di San Siro dopo l'incontro avvenuto venerdì in Comune con i rappresentati di Inter e Milan: "Oggi pomeriggio Webuild ha presentato a Milan e Inter e al Comune di Milano uno studio di fattibilità per una profonda ristrutturazione dello stadio di San Siro. A mio giudizio si tratta di un progetto straordinario e mi auguro che le squadre lo prendano in seria considerazione, nella consapevolezza che entrambe stanno lavorando anche su altre opzioni. Lo studio di fattibilità ipotizza un programma di lavori della durata complessiva di tre anni, con una riduzione della capacità dello stadio, nel corso dei lavori, assolutamente accettabile. Nelle prossime settimane le squadre incontreranno Webuild per approfondire il progetto e all’esito di questi incontri sarà possibile avere una stima dell’investimento".