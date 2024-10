Fontana su Milan e Inter a San Siro: "Sono molto contento: soluzione migliore"

Attilio Fontana, presidente della Regione Lombardia, è intervenuto a margine della cerimonia della Fondazione Ieo-Monzino alla Statale di Milano, parlando ai media presenti dopo l’incontro di ieri a Roma con Inter e Milan e il ministero della Cultura sul tema della rifunzionalizzazione del vecchio impianto di San Siro e dello sviluppo delle aree circostanti:

"Sono molto contento, io lo dicevo da anni che, primo, si dovesse trovare una soluzione e, secondo, che la soluzione migliore fosse quella di rimanere a San Siro. Poi - si legge su SportFace.it - le scelte le dovranno fare i tecnici, tra vecchio e nuovo stadio, però l’importante è che si rimanga in quella zona".

Fontana prosegue: "Quindi sono molto contento del fatto che si sia optato per questa soluzione, che mi sembra, come ho sempre detto, la migliore e quella che interpreta di più anche un po’ il nostro modo di partecipare, perché qui siamo nel centro della città, siamo in una zona storica, in una zona dove c’è sempre stato sport".