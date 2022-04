Football Benchmark: "Investcorp potrebbe avere interessi più ampi del mero ritorno dell'investimento"

MilanNews.it

Andrea Sartori, ad di Football Benchmark, si è così espresso a La Gazzetta dello Sport su Investcorp e il Milan: "Non può essere paragonato a un fondo sovrano, dietro al Milan non ci sarebbe uno Stato, come di fatto avviene con City, Psg e Newcastle. Investcorp assomiglia più a un fondo di private equity tradizionale, con una preponderanza di investitori locali e la partecipazione del ricco fondo Mubadala che potrebbero avere interessi più ampi del mero ritorno dell’investimento. La valutazione che circola, un miliardo di euro, è molto alta e sfidante. È vero che a quel prezzo non compri nessuna delle top 6 inglesi, ma bisogna ricordarsi dei limiti di crescita del calcio italiano. Se uno guarda ai flussi di cassa futuri del Milan l’investimento si fa fatica a giustificare, e allora l’acquisizione può avere un senso perché si arricchisce il portafoglio con un asset che dà visibilità internazionale".