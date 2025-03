Foresti su Milan Futuro: "Problemi di gestione. Bonera al posto di Abate ha creato confusione"

vedi letture

Nel corso del suo intervento ai microfoni di TMW Radio all'interno della trasmissione 'A Tutta C', Diego Foresti, ex dg di club come Catanzaro e Ternana, ha analizzato le difficoltà incontrate da Milan Futuro nella sua prima stagione in Lega Pro:

"È sempre difficile giudicare le situazioni dall'esterno, ma il Milan quest'anno ha mostrato problemi di gestione, a partire dal mercato estivo e invernale. Un esempio è Camarda: non è stato gestito al meglio, mentre avrebbe potuto giocare con continuità altrove. Anche il cambio di guida tecnica, con Bonera al posto di Abate, ha creato confusione. Personalmente, non credo che le seconde squadre debbano giocare in Serie C".

SERIE C, 30ª GIORNATA

GIRONE B

Carpi-Vis Pesaro 2-1

Di Paola (V), 67’ aut. Coppola (C), 83’ Cortesi (C)

Virtus Entella-Pontedera 3-1

8’ Portanova (V), 14’ Franzoni (V), 27’ Karic (V), 87’ Lipari (P)

Gubbio-Pianese 1-0

22’ Iaccarino

Pescara-Lucchese 4-1

57’ e 63’ Valzania (P), 59’ Selvini (L), 71’ Ferraris (P), 74’ Arena (P)

SPAL-Arezzo 0-2

19’ Gilli, 27’ Pattarello

Milan Futuro-Perugia 0-0

Rimini-Ternana 0-1

10' Curcio

Torres-Legnago Salus 0-0

Ascoli-Pineto 0-1

52' Bruzzaniti

Sestri Levante-Campobasso 2-0

42' Brunet, 50' Brunet

Classifica - Virtus Entella 67, Ternana 63 (-2 punti), Torres 57*', Pescara 54, Vis Pesaro 50, Arezzo 49, Pineto 45, Pianese 44, Rimini 40 (-2 punti), Gubbio 37, Carpi 36, Pontedera 36, Ascoli 33, Campobasso 33, Perugia 33, Lucchese 25 (-6 punti), SPAL 25 (-3 punti), Legnago 23, Milan Futuro 23, Sestri Levante 23.