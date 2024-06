Forfait last minute per l'Olanda di Reijnders: De Jong salta Euro2024

(ANSA) - ISERLOHN, 11 GIU - Euro 2024 si avvicina e aumenta l'elenco degli assenti: tra non convocati, tagliati e infortunati che salteranno l'Europeo che sta pèer cominciare. L'ultimo è De Jong: il centrocampista dell'Olanda non recupera dall'infortunio alla caviglia e salterà la competizione. Il giocatore del Barcellona è ancora alle prese con l'infortunio subìto durante il Clasico contro il Real Madrid. Il Ct dell'Olanda, Koeman, ha così deciso di rinunciare al talento ex Ajax che si aggiunge alla lista dei big che salteranno l'Europeo Non solo De Jong: in tanti sarebbero stati tra i 26 della propria nazionale, non fosse per l'infortunio sbagliato al momento sbagliato.

L'Italia ha perso Acerbi e Scalvini, la Turchia di Montella Soyuncu, mentre altri come Courtois e De Roon non hanno recuperato per tempo. Milik è al secondo Europeo saltato di fila, mentre Michal Sadilek della Repubblica Ceca salterà il torneo per colpa di una caduta in bicicletta. (ANSA).