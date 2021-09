Foschi: "Dubbi sul rinnovo di Kessié, non capisco questi tempi lunghi"

Rino Foschi ha commentato, nel corso della sua intervista esclusiva a Tuttomercatoweb.com, la vicenda legata al rinnovo di Franck Kessié: "Kessiè fa parte dei giocatori importanti sotto svincolo. È un ragazzo eccezionale e il Milan è una realtà anche di futuro in cui stanno facendo un bel lavoro: Mi sarebbe piaciuto vederlo farne parte. Ripeto, ho dubbi sul rinnovo, non capisco tutto questi tempi lunghi. Siamo in mezzo ad un campionato bellissimo, serve la massima concentrazione e lui non può averla e mi dispiace".