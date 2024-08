Foschi: "Il Milan sta facendo abbastanza bene e si sta muovendo con una certa intelligenza"

“Osimhen via dal Napoli? È una cosa seria, l’errore parte dall’anno scorso. Voleva già andare via. Oggi non vuole più stare, è un problema molto serio e il Napoli non prenderà i soldi che si aspettava di prendere. Oggi il gioco lo comandano i procuratori: qualche danno, da questa vicenda, ci sarà”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’ex direttore sportivo di - tra le altre - Palermo, Verona, Torino e Genoa, Rino Foschi.

Che operazioni di mercato la entusiasmano di questa sessione?

“Poche, ma sicuramente Buongiorno al Napoli: farà bene e darà grandi soddisfazioni. Sono più le chiacchiere che i fatti. Il Milan sta facendo abbastanza bene e si sta muovendo con una certa intelligenza. Le operazioni più importanti si faranno, probabilmente, alla fine. L’Inter si è mossa in anticipo e Marotta merita dieci e lode: ha pubbliche relazioni troppo importanti e riesce a muoversi sempre nel modo giusto. È stato l’acquisto più importante dell’Inter”.

Da chi si aspetta qualche colpo?

“Dalla Juve, che sto guardando con una certa attenzione”.