FOTO - Caso cellulari, succede anche in altri spogliatoi. Ma non fa notizia

Il caso cellulari ha fatto parecchio rumore negli ultimi giorni: poco prima del match contro il Napoli, alcuni giocatori del Milan sono stati infatti ripresi all'interno dello spogliatoio mentre guardavano il loro smartphone. Come testimonia la foto presa da alcune immagini di Sky prima di una partita della Juventus, anche Matthijs de Ligt guarda il suo cellulare pochi minuti prima di scendere in campo, ma questo episodio non ha fatto notizia come è successo invece con i giocatori del Milan. Il momento negativo del Diavolo ha certamente accentuato il caso, probabilmente con un Milan in zona Europa e non al 13° posto in classifica nessuno avrebbe detto nulla.