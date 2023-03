FOTO - Ibrahimovic capitano del Milan in Udinese-Milan

MilanNews.it

Sarà Zlatan Ibrahimovic il capitano del Milan in Udinese-Milan, come testimoniato dalla foto pubblicata da AC Milan sui propri canali social. Lo svedese, che tornerà oggi titolare a 14 mesi dall'ultima volta, eredita la fascia di capitano da Calabria, che andrà in panchina, e dal vice Theo Hernandez, non presente per una sindrome influenzale alla Dacia Arena. Per Ibrahimovic si tratta della prima volta assoluta da capitano del Milan, che lo fa automaticamente diventare così il più anziano con la fascia al braccio nella storia del club rossonero.