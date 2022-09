FOTO - Milan, ieri BMW ha consegnato le nuove auto per la stagione 2022-2023

Fonte: acmilan.com

Ieri pomeriggio il Centro Sportivo di Milanello ha ospitato uno speciale evento tra AC Milan e BMW Italia, Automotive Partner dei rossoneri. Una flotta di 25 differenti vetture marchiate BMW Italia è stata schierata a bordo del campo, pronte per essere consegnate ai calciatori.

A dare simbolicamente le auto al capitano Davide Calabria e a tutta la squadra di Stefano Pioli è stato Massimiliano Di Silvestre, amministratore delegato di BMW Italia, orgoglioso di essere a fianco del Milan da due anni: "Noi diciamo sempre che il BMW Group è diverso dagli altri perché abbiamo un obiettivo molto ambizioso: esistiamo per muovere il corpo, il cuore e la mente. E oggi siamo qui insieme a voi perché da due anni condividiamo questa ambizione. Noi attraverso i nostri straordinari prodotti, come la nuova BMW XM che oggi vedete in esclusiva e che incarna la nostra visione della mobilità del futuro e voi attraverso le emozioni che il gioco del calcio sa esprimere al massimo livello".

"Ma – ha poi concluso - c'è anche molto di più. Crediamo negli stessi valori. Apprezzare il "fare fatica", avere una disciplina rigorosa, soffrire, allenarsi assieme per raggiungere un obiettivo; rispettare gli impegni presi, le regole, i compagni, gli avversari. E soprattutto farlo con passione. Mettendo in discussione sé stessi, cercando sempre di ottenere il massimo, avendo il gusto di migliorarsi, di sognare traguardi più sfidanti e poi di raggiungerli". Tra le varie auto anche la nuova BMW XM, grande protagonista dell’evento nonché ultima perla automobilistica prodotta e presentata dalla casa tedesca. A fianco, anche le auto scelte dai giocatori tra le quali le prestigiose BMW X5, BMW X6 e BMW iX.

Presente anche il Presidente di AC Milan Paolo Scaroni, che ha commentato: "La giornata di oggi è una rinnovata testimonianza di una partnership vincente, tra due marchi globali, eccellenze nei rispettivi settori, sinonimo di successi e stile. È anche un piacere poter ammirare in esclusiva, dal vivo, la nuova XM. Un'auto che mi ricorda tanto il nostro Milan: elegante, potente, giovane e innovativa, ma soprattutto che è il risultato di un grandissimo lavoro di squadra. L'intesa tra AC Milan e BMW Italia sta proseguendo - ha ricordato Scaroni - attraverso la condivisione di una visione strategica e di valori comuni, guardando al futuro con ottimismo e ambizione, cercando sempre di emozionare i nostri appassionati sostenitori".

A ricevere le chiavi anche Olivier Giroud. L'attaccante francese, a margine dello speciale evento organizzato dai due partner, ha dichiarato: "Le chiavi della macchina sono sempre con me! Sono un grande appassionato di auto sportive: mi piace il rombo del motore e mi danno adrenalina, posso avere la stessa sensazione di quando segno un gol davanti ai nostri tifosi. Non vado troppo veloce, ma quando posso mi piace molto guidare e BMW è l’auto perfetta per mettersi alla guida in modo confortevole e dinamico. Sono contento di aver scelto la BMW iX, che unisce grandi prestazioni al rispetto per l’ambiente".