Cresce sempre di più l'attesa per la semifinale di ritorno di Champions League di questa sera tra Inter e Milan, specialmente in città. Fin da questa mattina i tifosi delle due squadre hanno riempito Piazza Duomo. Diversi i tifosi rossoneri in arrivo da moltissime parti del mondo diversi e accorsi oggi a Milano per sostenere la squadra di Stefano Pioli. Le foto.