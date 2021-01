FOTO MN - Curva Sud in azione: striscione “Inter m**da” esposto nei luoghi simbolo della città

Coppa Italia, Serie A, Champions League, amichevole: il succo non cambia, il derby è sempre il derby. Milan-Inter, Inter-Milan, in città è sicuramente la partita più sentita dell'anno qualsiasi sia la competizione. La Curva Sud Milano, nonostante sia assente da San Siro da ormai quasi un anno, non ha mai fatto mancare il proprio supporto, sempre nel rispetto delle regole e nelle norme di sicurezza vigenti, ai ragazzi, e anche oggi non è mancato il loro incredibile tifo: una delegazione della Curva si è fatta immortalare in vari luoghi simbolo della città di Milano con uno striscione che non lascia proprio scampo ad interpretazioni. Guarda i vari scatti nella nostra photogallery.