FOTO MN - Il Pranzo UEFA tra le dirigenze di Rennes e Milan

vedi letture

Pochi minuti fa, le dirigenze di Rennes e Milan sono arrivate all'Hotel de Courcy per il pranzo UEFA in vista della gara di questa sera valida per il ritorno dei Playoff di Europa League (si riparte dal 3-0 per il Diavolo del match di andata di una settimana fa a San Siro). Per il club di via Aldo Rossi sono presenti sono Zlatan Ibrahimovic, Senior Advisor di RedBird e del Milan, e il Direttore dell'Area Tecnica milanista Geoffrey Moncada, mentre per il Rennes c'è il patron Pinault.

Ecco la foto ufficiale delle due dirigenze: