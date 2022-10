FOTO MN - Il pullman del Milan è già a Londra: sulla fiancata presente il brand Off White

Fonte: dagli inviati a Londra Antonio Vitiello e Pietro Mazzara

Il Milan ritornerà a giocare domani in Champions League, disputando in casa del Chelsea la gara valida per la terza giornata del girone E. Come testimoniato dalla foto degli inviati di MilanNews.it a Londra, il pullman dei rossoneri è già arrivati nella capitale inglese. Per l'occasione, sul pullman è stato inserito anche il brand di Off-White, nuovo sponsor del Milan.