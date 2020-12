FOTO MN - Lo striscione della Curva Sud a Milanello: “Siamo sempre con voi”

Come già riportato qualche ora fa, una delegazione della Curva Sud si è recata a Milanello per caricare la squadra in un momento difficile. Prima della partenza del pullman verso Gallarate, dove i rossoneri hanno preso il treno per raggiungere Reggio Emilia, i supporter rossoneri hanno cantato a squarciagola ed hanno esposto lo striscione in foto (con la frase "Siamo sempre con voi, forza ragazzi").