FOTO MN - Maignan in dubbio per la Juve, vistosa fasciatura alla mano. Proverà a stringere i denti

Mike Maignan rimane in dubbio per la sfida in programma questa sera in casa della Juventus. Il portiere rossonero ha infatti accusato un problema alla mano durante l'ultimo match di Champions League giocato con il Liverpool ma ha preso comunque parte alla trasferta di Torino, sebbene come notato in foto mentre il francese scenda dal pullman a Torino, abbia una vistosa fasciatura. L'estremo difensore francese comunque sembrerebbe in grado di scendere in campo da titolare ma per capire effettivamente le sue condizioni sarà decisivo il riscaldamento pre partita.