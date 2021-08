FOTO MN - Primi autografi con il numero di maglia 25 per Florenzi

Alessandro Florenzi indosserà il 25 come numero di maglia al Milan. Il laterale in arrivo dalla Roma ha scelto per questa nuova avventura il primo numero dopo il 24, che lo ha accompagnato in gran parte della sua carriera, ma che al Diavolo è già occupato da Simon Kjaer. A confermarlo è stato lo stesso giocatore, che ha firmato i suoi primi autografi rossoneri proprio col numero 25 accanto alla sua firma.

Guarda la foto in calce dell'autografo di Florenzi.