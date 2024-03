FOTO MN - Si radunano i primi tifosi: tra un'ora circa il corteo verso l'Eden Arena

Per via del calcio di inizio fissato alle 18.45, oggi si anticipano i tempi rispetto al solito. Il Milan affronterà lo Slavia nel tardo pomeriggio e i tifosi del Milan - come riportato dalla foto degli inviati di MilanNews.it a Praga - si stanno radunando per il corteo che attraverserà le vie della capitale ceca verso l'Eden Arena che sarà teatro della sfida di Europa League.

Come riportato questa mattina (LEGGI QUI), i tifosi del Milan presenti oggi allo stadio saranno circa 1000. Un numero che può sembrare piccolo rispetto alla quantità complessiva di sostenitori rossoneri ma che, in realtà, è dovuto a un settore ospiti con posti a sedere molto limitati: 1000, appunto, che verranno tutti occupati dai sempre presenti sostenitori del Diavolo.