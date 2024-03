MN - Saranno circa 1000 i tifosi del Milan all'Eden Arena di Praga

Il Milan oggi ha bisogno di tutto il sostegno possibile. Come al solito i tifosi rossoneri, nonostante una stagione altalenante e nonostante le ultime ore difficili, non fanno mancare il sostegno alla squadra anche lontano da San Siro. Questa sera si giocherà all'Eden Arena di Praga, un impianto moderno ma non mastodontico: una modesta capienza di 19.370 posti a sedere. I tifosi del Milan occuperanno il settore ospiti per intero e saranno circa 1000 i sostenitori del Diavolo presenti allo stadio.

Nonostante lo stadio piccolo, i tifosi cechi saranno molto rumorosi e tenteranno in tutti i modi di spingere la squadra di Trpisovsky all'impresa. Anche per questo i tifosi del Milan dovranno rispondere presente, dal canto loro. Un qualcosa che di solito, anche e soprattutto in trasferta, gli riesce molto bene.

di Pietro Mazzara