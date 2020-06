FOTO - Nuovo stadio Milano, i render dell'avveniristico distretto di San Siro

Sono state pubblicate sul sito nuovostadiomilano.com diverse nuove foto di entrambi i progetti in lizza per realizzare il distretto di San Siro che conterrà il nuovo impianto sportivo di Inter e Milan: la 'Cattedrale' di Populous e 'Gli Anelli di Milano' di Sportium. Ecco i render, che mostrano i concept avveniristici pensati da entrambi gli studi di architettura, che prevedono una pista da jogging, uno skateboard park, passando per una palestra esterna, un campo da calcio, uno da basket, un parco giochi per bambini e spazi per performance teatrali. Presente anche una zip line e una parete da arrampicata.

"Un distretto per la comunità

Tanti i servizi pensati per i cittadini in uno spazio aperto 365 giorni all’anno, sicuro e sostenibile.

Molte delle attività previste dal progetto - come aree gioco, campi sportivi e centri ricreativi di intrattenimento – saranno gratuite o convenzionate con il Comune di Milano e il Municipio 7 a favore:

-di residenti, commercianti, associazioni e organizzazioni culturali locali;

- delle scuole e delle strutture sanitarie della zona che potranno promuovere programmi specifici per fasce di età e per disabili.

Un nuovo distretto Green&Smart

Sarà un’area verde di 106.000 mq. dotata di sistemi e tecnologie multimediali dedicate ai fruitori degli spazi e dei servizi per fornire un’esperienza ancora più immersiva e migliorare la user experience.

Un’area vitale e sicura per momenti di svago e ricreazione

Tramite l’installazione di servizi pensati per la cittadinanza - molti dei quali gratuiti o convenzionati - si vuole creare uno spazio fruibile e aperto tutti i giorni alla cittadinanza e ai visitatori, innestando un circolo virtuoso che:

- aumenti la sicurezza dell’intero quartiere attraverso l’organizzazione di iniziative ludiche, sportive, culturali;

- sia volano di integrazione, aggregazione, inclusione e creazione di nuove reti sociali; lo renda un nuovo polo di attrazione per le famiglie e i visitatori".