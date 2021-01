FOTO - Season Review - 17 ottobre 2020, il Milan si regala il derby con un immenso Zlatan

17 ottobre 2020, Inter-Milan. I rossoneri, primi in classifica, ritrovano i nerazzurri dopo il derby di febbraio. Nell'ambiente c'è una voglia immensa di fare risultato e vincere una stracittadina dopo tanti anni, ma la formazione di Conte è forte e solida. La gara però si mette subito bene per i rossoneri, grazie alla doppietta di Zlatan Ibrahimovic. Un autentico totem lo svedese, autore prima del rigore che sblocca il match e poi del colpo di testa su splendido assist di Leao. A rompere la festa ci pensa Lukaku al 29', riaprendo una gara fin lì dominata dai rossoneri. Sembra il rifacimento del derby precedente, invece il Milan non solo regge l'urto, ma rischia anche pochissimo, mantenendo inviariato il punteggio e conquistando una vittoria importante e meritata.