FOTO - Season Review - 20 dicembre 2020: il record di Leao, il Milan risponde alle critiche

20 dicembre 2020, Sassuolo-Milan. I rossoneri sono reduci da due pareggi consecutivi in rimonta contro Parma e Genoa. I rossoneri, ancora senza Ibra, sono attesi al varco al Mapei Stadium, tant'è che in molti prevedono il sorpasso dell'Inter. Non mancano le critiche alla formazione milanista, come se si prevedesse une veloce caduta dopo le grandi cose profuse fin lì. Dopo 6 secondi e 76 centesimi, record della storia dei top campionati europei, Rafael Leao trova il gol del vantaggio e mette sui binari una gara complicata. A raddoppiare è Alexis Saelemaekers al 25'. Il Milan, primo di Bennacer, deve rinunciare anche a Tonali nell'intervallo. Il secondo tempo è di sofferenza, ma il Milan tiene botta e resiste anche dopo il gol di Berardi su calcio di punizione all'88'.