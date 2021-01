FOTO - Season Review - 28 giugno 2020, Milan-Roma: primo scalpo di una big per l'undici di Pioli

28 giugno 2020, Milan-Roma. I rossoneri, dopo il pari con la Juve in coppa e il largo successo di Lecce, si apprestano a sfidare i giallorossi a San Siro. Una prova attesa anche per testare il momento dell'undici di Pioli, apparso in buone condizioni nelle prime uscite post lockdown. La gara è aperta ma sono i rossoneri, ancora privi di Ibra, a giocare meglio. Manca solo il gol che arriva al 76' con il solito Ante Rebic. I rossoneri riescono anche a raddoppiare con Calhanoglu all'89', il quale si prende la responsabilità di un tiro dagli undici metri. Un successo fondamentale per il Milan, il primo contro una big in questa stagione.