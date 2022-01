FOTO - Season Review - 7 marzo 2021, un Milan in emergenza vince a Verona grazie ad una perla di Krunic

7 marzo 2021, un Milan decimato dagli infortuni è ospite dell'Hellas Verona. La squadra di Juric è in grande forma, a differenza dei rossoneri: mister Pioli si presenta al Bentegodi con una formazione completamente rimaneggiata senza Ibra, Theo, Rebic, Calhanoglu, Tonali e Bennacer. Il Milan qui dimostra di essere squadra, offrendo una prestazione solida e convincente su un campo davvero difficile. Le luci della ribalta sono tutte per Rade Krunic, che al minuto 27 si inventa una punizione fenomenale: posizione defilata, tiro a giro sul palo del portiere, pallone all'incrocio. Un gol magnifico. E anche quello di Dalot nella ripresa: il terzino portoghese, schierato terzino sinistro in quell'occasione, va al tiro in area dopo uno bello scambio con Saelemaekers. Il destro del portoghese, potente e preciso, si insacca sotto il sette. Hellas-Milan 0-2, grande ed importante vittoria per la corsa Champions.