FOTO - Season Review - 8 marzo 2020, l'ultima sconfitta dell'anno in un clima irreale

8 marzo 2020, Milan-Genoa. L'Italia è nel caos da pandemia, il calcio è prossimo a fermarsi. A San Siro si gioca una gara in un'atmosfera irreale, a porte chiuse, con la testa altrove. Il Grifone riesce a vincere 2-1 con reti di Pandev e Cassata, mentre i rossoneri riescono ad accorciare solo nel finale con Zlatan Ibrahimovic. Una sconfitta pesante che, tuttavia, sarà l'ultima del 2020 per il Milan, almeno in Serie A. Se quel pomeriggio lo avessero chiesto ad un tifoso qualsiasi, difficilmente ci avrebbe creduto.