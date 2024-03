FOTO - Si rivede Tommaso Pobega in campo a Milanello

Dopo un lunghissimo periodo ai box Tommaso Pobega è attualmente negli ultimi step necessari prima del ritorno in campo. Come dimostra lo scatto pubblicato dal profilo Instagram ufficiale del Milan il centrocampista, durante dell'allenamento di oggi, ha svolto almeno una parte di lavoro in campo ed in gruppo a Milanello. Si pensa che Pobega possa tornare a disposizione nei giorni seguenti alla partita contro la Fiorentina ma la situazione andrà comunque monitorata giornalmente.