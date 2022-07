FOTO - Wolfsberger-Milan 0-5, buona prova di Theo

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nella vittoria netta per 5-0 del Milan sul Wolfsberger c'è anche lo zampino di Theo, schierato prima volta da titolare da mister Pioli in questo precampionato. Il terzino francese ha messo in mostra già una discreta forma fisica: le sue accelerazioni e sgroppate sulla fascia hanno portato diversi pericoli per la retroguardia austriaca, fino all'assist per il 3-0 di Messias.

Il terzino francese infine, dopo la partita amichevole, ha postato sui propri social alcune foto del match.